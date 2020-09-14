Лидером по расходам на ЖКХ названа Республика Коми

Средняя российская семья тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг около 4,8 тысяч в месяц. Самая высокая доля затрат на эту статью расходов зафиксирована в Республике Коми. Самая низкая — в Республике Ингушетия.

Эксперты РИА «Новости», которые провели исследование, утверждают, что многое зависит от региона. Значения показателя в разных субъектах федерации изменяются в диапазоне 4,9%-13,7% по доле расходов населения.

Меньше всех за ЖКХ платят в Ингушетии (4,9%). Несколько больше приходится отдавать жителям Дагестана, Москвы, Тувы, Республики Алтай, Хаксии и Иркутской области. В этих регионах средняя семья платит 7,5% совокупных потребительских расходов.

Самая большая доля расходов на ЖКУ зафиксирована в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%). Выше десяти процентов приходится платить жителям 47 российских регионов.

На размер оплаты влияют тарифы, принятые в субъекте, доход жителей и некоторые природно-географические причины.

Примерно в половине регионов оплата коммунальных услуг выросла по сравнению с 2018 годом. Сокращение доли отмечено в 36 регионах. Средняя доля расходов составила 9,6%.

Эксперты считают, что на фоне пандемии коронавируса структура потребительских расходов изменится. Затраты на путешествия и общепит снизятся, россияне могут отложить крупные покупки. Однако оплата коммунальных платежей останется обязательной статьей расходов.

В Можайске, Химках и Красногорске заработал сервис «Умная платежка», который поможет оплачивать счета за ЖКХ онлайн. Вскоре его работа распространится на все Подмосковье.