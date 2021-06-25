СМИ: переводы за рубеж решили сделать дороже

В России задумались о введении комиссии для денежных переводов физических лиц за рубеж. Пока что ее берут только платежные системы и банки — государство в стороне.

Изменения в сфере обязательных платежей, к которым относятся налоги и пошлины, обсудили на совещании у первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко. Об этом сообщила газета «Известия».

По итогам Минфину поручили проработать возможность введения комиссии для трансграничных переводов физических лиц. Ее размер не должен превышать 1%.

Перевести средства за границу сейчас можно через банк или платежную систему. Комиссия предусмотрена в обоих случаях.

По оценке Всемирного банка, перевод денег за рубеж из России в 2020 году в среднем стоил 1%. Значение стало самым скромным как для Европы и Центральной Азии, так и для мира в целом.

Центробанк подсчитал, что в прошлом году за границу перевели 40 миллиардов долларов. Таким образом в бюджет могло бы поступить около 30 миллиардов комиссионных рублей.

Предполагается, комиссию все равно с клиента снимет банк, перечислив позже деньги государству. Эксперты не исключают, что стоимость операций в итоге возрастет, а объем официального рынка переводов снизится.