Решение проблем и тесное взаимодействие. Встречи власти и бизнеса начались в Электростали

Недавно открывшийся коворкинг- центр «Фабрика» понемногу завоевывает статус комфортной площадки для встреч с бизнес-сообществом Электростали. Подобные встречи власти и бизнеса в неформальной обстановке дают возможность предпринимателям без волнений задать интересующие их вопросы.

Спрос рождает предложение — считает предприниматель Виталий Михайлин. Изучив потребительский рынок, год назад он открыл предприятие по производству окон и дверей из пластика. Сейчас там работает 300 человек. А производительность — 1000 изделий в день.

«Москва, Московская область — это регион с интенсивными темпами строительства. Поэтому рынок растущий, есть спрос. Этот спрос нужно удовлетворять. Почему бы не нам?», — отметил генеральный директор ООО «Амега» Виталий Михайлин.

Источник фото: телеканал «360»

На достигнутом Виталий останавливаться не собирается — в планах активное расширение. Но предприниматель, как и многие, сталкивается с трудностями, касающихся земельного вопроса.

«На нашем земельном участке, где у нас планы на строительство, обнаружились кадастровые ошибки, вклинивания. Мы обратились в администрацию города Электросталь. Плотно с ними взаимодействуем», — рассказал Виталий Михайлин.

Источник фото: телеканал «360»

Недавно открывшийся коворкинг- центр «Фабрика» завоевывает статус комфортной площадки для встреч с электростальским бизнес-сообществом. В неформальной обстановке представители малого и среднего бизнеса рассказывают о своей работе, говорят о проблемах, с которыми сталкиваются.

«Мы конечно понимаем, где-то там нужно подкрутить, здесь подделать. Но на этих встречах возникают индивидуальные вопросы. Вопросы разноплановые. И мы стараемся бизнесу открыть широкий доступ к тем структурам, которые способны помочь в решении их проблем», — подчеркнул первый заместитель главы г. о. Электросталь Александр Федоров.

Источник фото: телеканал «360»

Собравшиеся на встрече рассмотрели ряд важных для бизнеса вопросов. Встретились с представителями налоговых органов и Роспотребнадзора. Традиционно говорили о мерах государственной поддержки.

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«В силу своих полномочий предприниматель чаще всего обращается с земельными вопросами. Крупный бизнес — у него и проблемы другие, но все-равно мы с промышленниками тесно сотрудничаем, и иногда бывает полезно и для них», — заметил Александр Федоров.

Подобные встречи в Электростали проводятся раз в месяц. И по мнению местных властей, их цель — не только помочь решать проблемы, но и способствовать развитию предпринимательства в городе.