РЭО подготовил стандарт для ESG-трансформации компаний сферы по обращению с ТКО

Российский экологической оператор подготовил Декларацию и ESG-стандарт для российских компаний в сфере обращения с ТКО, а также регламент экспертного (общественного) заверения корпоративной отчетности по устойчивому развитию. Документы, применение которых на первом этапе будет добровольным, поможет компаниям отрасли перестроить организационные и бизнес-процессы для соответствия современным требованиям в сфере устойчивого развития, ESG-факторов и декарбонизации. Компании, которые присоединятся к стандарту, также смогут получать приоритет при запросе финансирования.

«В России проходит реформа обращения с ТКО, ее целью является снижение захоронения отходов на полигонах и увеличение объемов сортировки. Но помимо этого важно устойчивое развитие отрасли по обращению с ТКО и ESG-стандарт деятельности компаний в этой сфере. И задача РЭО в этом плане — продвижение политики зеленого финансирования. Для этого ППК подготовила регламент экспертного и общественного заверения отчетов об устойчивом развитии компаний в сфере обращения с ТКО. Документ разработан в целях повышения информационной открытости, прозрачности и доверия заинтересованных лиц к деятельности ППК РЭО и компаний в сфере обращения с ТКО. Те, кто присоединится к стандарту, будет предоставлять свои отчеты в РЭО, Экспертный совет по устойчивому развитию РЭО будет их верифицировать. Особо хочу подчеркнуть, что соответствие ESG-стандартам повысит привлекательность инвестпроектов, и будет важным фактором при обращении в РЭО за финансовой поддержкой. В течение 30 дней мы будем принимать замечания и предложения. После обработки комментариев опубликуем на сайте итоговый вариант, и все заинтересованные в формировании экономики замкнутого цикла стороны смогут присоединиться к стандарту от РЭО», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

РЭО разработал ESG-стандарт деятельности компаний в сфере обращения с ТКО с учетом применимости на разных этапах проекта и деятельности компании. В создании пакета документов принимала активное участие председатель экспертного совета по устойчивому развитию ППК РЭО Светлана Бик и ее экспертно-аналитическая платформа «Инфраструктура и финансы устойчивого развития». Стандарт включает в себя три главных фактора ESG. Одним из параметров фактора «E» является соответствие показателям нацпроекта «Экология» к 2030 году: объект должен направлять на обработку 100% отходов, на утилизацию — не менее 49,5%, на захоронение — не более 50%.

В рамках мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объектах и в пределах их воздействия компании будут обязаны ежеквартально раскрывать сведения в ленте новостей, публиковать отчетность по результатам мониторинга, пока идет строительство и эксплуатация объекта.

В факторе «S» значится параметр, который обязывает компанию, которая подала заявку на финансирование нового объекта, предоставить план и политику взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая поставщиков,

местные сообщества, СМИ, экологические организации. Кроме того, на момент подачи заявки в компании должен быть утвержденный документ по информационной политике, активно действующий сайт, лента новостей по факторам ESG, представительство в социальных сетях.

Компания должна взять на себя обязательство по подготовке ежегодного отчета о прогрессе в области устойчивого развития по ключевым показателям стандарта ESG, прохождении общественного заверения на заседании Экспертного совета по устойчивому развитию ППК РЭО. Данный параметр включен в фактор «G».

ESG-стандарт подготовлен с учетом требований национальной таксономии, рекомендаций Банка России и иных документов, в том числе международного уровня, определяющих подходы к устойчивому развитию и зеленому финансированию

21 сентября 2021 года Правительством РФ была утверждена национальная таксономия проектов развития, которая состоит из двух частей — зеленых и адаптационных проектов. В Таксономии все проекты разделены по направлениям, при этом по некоторым из них критерии сформулированы, по некоторым — отданы на определение в методики верификаторов, по некоторым критерии не определены (в силу разных причин). При этом надо иметь в виду, что национальная таксономия является документом самого верхнего уровня, и Россия фактически только формирует институциональные основы зеленого финансирования, ищет баланс между требованиями международных методологических центров и задачами, первоочередными и важными для развития нашей страны.

После выхода национальной таксономии и документов Банка России к процессу разработки новых рамок, учитывающих современные вызовы в сфере ESG-трансформации и декарбонизации, приступили отраслевые экспертные организации и площадки, в том числе и ППК РЭО. И это разумно, поскольку отраслевая специфика — это очень важный фактор при реализации любых верхнеуровневых задач. Именно на отраслевом поле появляется практика. В сфере по обращению с ТКО, за исключением отдельных примеров, факторы ESG в деятельности компаний присутствуют фрагментарно, они не являются частью организационных процессов и бизнес-стратегий. Поэтому ESG-стандарт поможет одним компаниям сделать работу по устойчивому развитию более системно, для других стандарт даст основу для начала пути в новом направлении. Мониторинг этих изменений, анализ лучших практик по ESG-трансформации отрасли даст ППК РЭО уникальный практический материал для взаимодействия с Минэкономразвития РФ и ВЭБ.РФ и другими министерствами и ведомствами, вовлеченными в процесс ESG-трансформации экономики России, в процессе совершенствования национальной таксономии и иных нормативных документов.

Дополнительно к этому очень важной особенностью ESG-стандарта ППК РЭО и планов по его применению является объединение в одном документе всех элементов современных требований по устойчивому развитию экономики. Ведь национальная таксономия задает только критерии зеленых и адаптационных проектов, она не содержит требований к социальным вопросам, корпоративному управлению, прозрачности и отчетности. Вне предмета действия национальной таксономии находятся и вопросы взаимодействия с заинтересованными сторонами — а все это очень важно при принятии решений о финансировании проектов, поскольку нефинансовые риски в сфере ТКО очень быстро могут превратиться в финансовые.

Поэтому ESG-стандарт ППК РЭО — это дополнительный инструмент комплексной трансформации отрасли и перехода к экономике замкнутого цикла, который подготовлен для реализации национальной таксономии и других нормативных документов с учетом отраслевой специфики сферы обращения с ТКО.

РЭО подготовил специальный раздел на своем сайте, посвященный ESG-стандарту, в этом разделе будут публиковаться лучшие практики международных компаний по обращению с ТКО, просветительские материалы, подготовленные РЭО. Там же указана рабочая почта для приема замечаний по разработанному документу. Последующие документы, включая зеленый офис, информационную политику, политику зеленого финансирования, будут публиковаться на этом же сайте.