Рекрутер Валинуров рассказал о самых высокооплачиваемых профессиях | 360°

Деньги 07 ноября 2022, 22:48 Рекрутер Валинуров рассказал о самых высокооплачиваемых профессиях Рекрутер Валинуров заявил, что на должности топ-менеджера можно получать более 250 тысяч

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Должности с высоким уровнем ответственности являются наиболее выгодными в плане оплаты труда. Таким мнением поделился рекрутер Ильгиз Валинуров, сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, зарплату от 250 тысяч рублей могут получать руководители компаний и топ-менеджеры. Как правило, такие средства сотрудникам выплачивают организации, чей годовой объем начинается от одного миллиарда рублей.

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Зарплату в 500 тысяч и выше стоит искать в компаниях, оборот которых составляет порядка пяти миллиардов рублей в год.

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