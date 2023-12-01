Деньги 01 декабря 2023, 11:26 Рекордный спрос на смартфоны в России связали с повышением зарплат в некоторых отраслях «Известия»: в России зафиксировали рекорд по продажам смартфонов Sebastian Gollnow/dpa/globallookpress

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Абсолютный рекорд продаж смартфонов поставили с начала 2023 года в России. Рынок не только восстановился, но и превзошел результаты прошлых лет. Собеседники «Известий» связали это с отложенным спросом, маркетинговыми акциями и повышением зарплат.

Несмотря на санкции и уход некоторых компаний, с января по ноябрь в стране продали 27 миллионов мобильных телефонов — больше, чем в постковидном 2021-м и самом благополучном для рынка 2020-м. По итогам года объем продаж увеличится до 34 миллионов штук и это станет абсолютным рекордом.

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«Видим усиление позитивного настроения потребителей и реализацию отложенного спроса. Другими драйверами можно назвать появление новинок и усиление активности китайских производителей, которые активно конкурируют между собой», — сказал руководитель департамента «Телеком» «М.Видео — Эльдорадо» Сергей Уваров.

Неназванный представитель рынка заявил, что рост продаж вызвала маркетинговая активность торговых сетей. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков сказал, что обстановка стабилизировалась и люди перестали экономить, как в 2022 году. К тому же в отраслях с острым дефицитом кадров, например IT, выросли зарплаты.

Партнер Comnews Research Леонид Коник связал рост продаж с расширением зоны охвата мобильным интернетом. Один только «Ростелеком» в 2023 году установил 2832 базовые станции стандарта LTE в населенных пунктах населением меньше 500 человек.

Одновременно с ростом продаж повысились цены на смартфоны. В августе аналитический центр GS Group заявил, что телефоны подорожали почти на треть.