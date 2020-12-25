Рекордный рост активов продемонстрировали российские банки за шесть лет

По данным издания, во время пандемии банкам удалось озолотиться за счет вложений в ценные бумаги и ускорения темпов выдачи кредитов. Отмечается, что произошел рост розничного и корпоративного кредитования. Что касается ценных бумаг, то с начала года их объем на балансе кредитных организаций увеличился почти на три с половиной триллиона рублей (30,1%).