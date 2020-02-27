Рекордную сумму нашли на счетах россиян в 2019 году

На счетах россиян оказалась рекордная сумма. Аналитики насчитали восемь триллионов рублей на текущих счетах, это произошло из-за массового отказа от хранения денег во вкладах.

Средства, которые нашли на счетах россиян в 2019-м, на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года. А если смотреть на показатели за последние три года, то получается, что сумма сбережений практически удвоилась, говорится в отчете аналитиков Альфа-банка, на который ссылается РБК.

В том же отчете аналитики заметили, что доля средств физических лиц на счетах достигла 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов, что является рекордом как минимум с 2010 года.

«Для клиента накопительный счет удобен тем, что по нему значительно более гибкие условия пополнения и расходования средств. Для банков — тем, что ставка по нему может пересматриваться при изменении тарифной политики в одностороннем порядке с уведомлением клиента, в то время как ставки по вкладу зафиксированы в договоре в течение срока его действия», — объяснила популярность счетов младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Еще одной причиной отказа от вкладов в пользу счетов называют то, что это единственная возможность держать деньги в валюте. Все больше банков отказываются открывать вклады в долларах и евро, либо принимают их с символической ставкой в 0,01%. Так что клиенты вынуждены держать валюту на счетах.

В банках подтвердили, что все больше клиентов хранят деньги на счетах. При этом они не заметили тенденции массового отказа от вкладов. По словам представителей крупнейших финансовых организаций, просто теперь человек, если перед ним стоит выбор, чаще делает его в пользу открытия счета, а не вклада.