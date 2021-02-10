Рефинансирование ипотеки в 2020 году достигло рекордного уровня

Объем рефинансированных ипотечных кредитов в 2020 году достиг порядка 600 миллиарда рублей. За всю историю рынка показатель стал максимальным. Квадратный метр при этом только подорожал.

Всего за прошлый год россияне рефинансировали 234 тысячи ипотечных кредитов, сообщила газета «Известия». Причиной растущих показателей эксперты назвали заметное снижение ставок по жилищным займам в стране. Влияние на процесс оказала госпрограмма льготной ипотеки и снижение ключевой ставки ЦБ.

В комитете Госдумы по финансовому рынку не исключили, что кредитный «пузырь» вскоре лопнет. Многие кредиторы не смогут платить по обязательствам. Для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита рекомендованный семейный доход составляет 70,3 тысячи рублей. Реальные доходы населения, подсчитали в Росстате, при этом упали более чем на 10%, если сравнивать с данными на начало 2014 года.

Рекордное кредитование повлияло на рост цен на жилье. В 2020 году дорожали не только новостройки, но и загородное жилье.

По мнению экспертов, тенденция массового рефинансирования сохранится минимум до июля 2021-го — пока действует программа льготной ипотеки. Потом темпы и ипотечного кредитования, и рефинансирования пойдут на спад. Ключевая ставка тоже, скорее всего, вырастет.