Российские банки выпустили рекордное количество кредиток

Общее количество приобретенных россиянами кредитных банковских карт в апреле превысило отметку в 50 миллионов штук. Об этом РИА «Новости» сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Общий объем оборота средств по кредитным картам в апреле превысил 1,4 триллиона рублей, что является рекордным показателем.

Аналитики объяснили интерес россиян к кредитным картам особенностью продукта, так как многие пользуются ей только при острой необходимости или расплачиваются лишь в рамках установленного минимального объема.

Однако почти по 2,9 миллиона кредитных карт россияне допустили просрочку погашения платежей более чем на 90 дней, что также является рекордом.

Финансист Борис Васильев заявил, что для сохранения хорошей кредитной истории российским заемщикам необходимо своевременно производить выплаты по займам.