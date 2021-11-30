Рекордное количество кредитных карт оказалось на руках у россиян

Количество кредитных карточек, которые завели россияне, в октябре этого года увеличилось на 2,2%. Теперь всего для жителей страны выпущено примерно 44,3 миллиона кредиток.

За один месяц россияне заказали на целый миллион больше кредитных карт. Такими результатами исследований поделились с РИА «Новости» бюро кредитных историй «Эквифакс».

Однако выросли объемы не только выпускаемого пластика, но и задолженностей по кредитам — на 2,5% до 1,2 триллиона рублей. Такой уровень закредитованности наблюдается впервые. Но именно в октябре объем просроченных выплат несколько сократился — на 0,5%.

«Рост числа кредитных карт связан с ростом популярности данного продукта у населения — всё больше сервисов банки „привязывают“ к кредитным картам, что позитивно сказывается на спросе потребителей», — объяснили в «Эквифаксе».

Генеральный директор компании Олег Лагуткин предположил, исходя из настоящих тенденций, что к концу 2021 года количество карт с такой функцией может достигнуть 45 миллионов и даже больших значений.