Рекордное число микрозаймов взяли в России в декабре 2020 года

«Микрофинансирование на протяжении длительного времени является лидером по числу выдаваемых займов, обгоняя по этому показателю потребительское кредитование в банках. У МФО хорошо развиты так называемые cross-sale-программы, когда после погашения одного займа потребитель получает предложение о новом займе, возможно, с более интересными условиями», — приводит агентство слова генерального директора бюро Олега Лагуткина.

По его прогнозу, число выдаваемых микрозаймов из-за этого продолжит расти в России в течение 2021 года. Помимо общего количества ссуд, выросли и суммы кредитов. По подсчетам «Эквифакса», средний размер займов вырос на 5% — до 14,5 тысячи рублей — это тоже рекорд. Общий объем кредитов, которые россияне взяли в микрофинансовых организациях, увеличился на 8,1% — до 28,7 миллиарда рублей.

В бюро связали эту тенденцию с переориентацией МФО на продукты, схожие с банковскими кредитами.