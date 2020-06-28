    28 июня 2020, 10:22

    Рекордно низкие ставки по ипотеке предрекли россиянам

    Алена Макаренко

    Средние ипотечные ставки в России могут опуститься до 7% и ниже к концу года. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на данные агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
    Рекордно низкие ставки по ипотеке предрекли россиянам

    Снижение ставок по ипотеке до рекордных значений возможно благодаря льготной программе, максимальная ставка по которой не превышает 6,5%. А еще на это может повлиять снижение ключевой ставки Центробанка, которая сейчас находится на уровне 4,5%.

    Аналитики рейтинговых агентств Moody’s и АКРА также считают реалистичными ипотечные ставки ниже 7%.

    Эксперты прогнозируют, что к концу 2020 года ставка по рыночным продуктам будет ниже 7,5%. А опуститься до уровня ниже 7% средняя стоимость ипотеки сможет в сочетании с низкой льготной ставкой по госпрограмме.

    «Устойчивое снижение ставок будет основным драйвером ипотечного рынка, частично компенсируя сокращение реальных доходов населения и ужесточение риск-политики банков», — говорится в сообщении в НКР.

    Ранее средняя ставка по ипотечным кредитам в России достигла своего минимума — сейчас она составляет 7,4%. Такого еще никогда не было за всю историю выдачи гражданам кредитов на покупку жилья.

    С 2019 года средняя ставка по ипотеке снижалась каждый месяц вслед за ключевой ставкой ЦБ. В феврале 2020-го, перед началом кризиса, она достигла 8,69%. Однако в марте снижение практически остановилось. Тем не менее в апреле оно вновь возобновилось. Тогда рынок осознал, что Центробанк не намерен ужесточать денежно-кредитную политику на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.