Рекордно низкие ставки по ипотеке предрекли россиянам

Снижение ставок по ипотеке до рекордных значений возможно благодаря льготной программе, максимальная ставка по которой не превышает 6,5%. А еще на это может повлиять снижение ключевой ставки Центробанка, которая сейчас находится на уровне 4,5%.

Аналитики рейтинговых агентств Moody’s и АКРА также считают реалистичными ипотечные ставки ниже 7%.

Эксперты прогнозируют, что к концу 2020 года ставка по рыночным продуктам будет ниже 7,5%. А опуститься до уровня ниже 7% средняя стоимость ипотеки сможет в сочетании с низкой льготной ставкой по госпрограмме.

«Устойчивое снижение ставок будет основным драйвером ипотечного рынка, частично компенсируя сокращение реальных доходов населения и ужесточение риск-политики банков», — говорится в сообщении в НКР.

Ранее средняя ставка по ипотечным кредитам в России достигла своего минимума — сейчас она составляет 7,4%. Такого еще никогда не было за всю историю выдачи гражданам кредитов на покупку жилья.

С 2019 года средняя ставка по ипотеке снижалась каждый месяц вслед за ключевой ставкой ЦБ. В феврале 2020-го, перед началом кризиса, она достигла 8,69%. Однако в марте снижение практически остановилось. Тем не менее в апреле оно вновь возобновилось. Тогда рынок осознал, что Центробанк не намерен ужесточать денежно-кредитную политику на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.