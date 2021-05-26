Рекордная «дыра» возникла в валютном балансе банковской системы России

В валютном балансе банковской системы России по итогам апреля образовалась рекордная «дыра» в 15 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчетность банковского сектора ЦБ РФ.

«Так как валютный капитал у российских банков отсутствует, то чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а отрицательные чистые валютные активы — это дыра в валютном балансе», — приводит агентство слова начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

Собеседник объяснил, что появление отрицательных валютных активов означает, что обязательства банков превышают их капиталы.

«По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», — подчеркнул Осадчий. Он добавил, что на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили 12,2 миллиарда долларов, а накопления людей достигли 91,3 миллиарда долларов.

На прошлой неделе первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева во время своего выступления в Госдуме заявила, что долговая нагрузка россиян достигла высокого уровня, и кое-где начали формироваться «пузыри».