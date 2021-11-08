Курс Ethereum установил свой первый рекорд по цене за токен

Криптовалюта Ethereum показала рекордный рост, поднявшись до 4,78 тысячи долларов за токен. За сутки он подорожал на 4%, а капитализация впервые в истории превысила 560 миллиардов долларов.

Данные по стоимости криптовалюты привел сайт CoinGecko. На момент публикации цена на Ethereum достигла 4,79 тысячи долларов.

Источник фото: CoinGecko

Альткоин начал расти 29 сентября, подорожав с тех пор на 74%. Доля Ethereum на рынке криптовалют составила 18,7%.

В Минэкономразвития предложили официально признать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью с присвоением ОКВЭД и регламентированным порядком налогообложения.