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    08 ноября 2021, 22:59

    Курс Ethereum установил свой первый рекорд по цене за токен

    Стоимость Ethereum впервые в истории превысила 4,7 тысячи долларов

    Александра Ломейко

    Криптовалюта Ethereum показала рекордный рост, поднявшись до 4,78 тысячи долларов за токен. За сутки он подорожал на 4%, а капитализация впервые в истории превысила 560 миллиардов долларов.

    Данные по стоимости криптовалюты привел сайт CoinGecko. На момент публикации цена на Ethereum достигла 4,79 тысячи долларов.

    Курс Ethereum установил свой первый рекорд по цене за токен | Изображение 1Источник фото: CoinGecko

    Альткоин начал расти 29 сентября, подорожав с тех пор на 74%. Доля Ethereum на рынке криптовалют составила 18,7%.

    В Минэкономразвития предложили официально признать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью с присвоением ОКВЭД и регламентированным порядком налогообложения.