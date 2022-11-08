Рекламные интересы национальных компаний обсудят на НРФ’6 | 360°

Деньги 08 ноября 2022, 12:18 Рекламные интересы национальных компаний обсудят на НРФ’6

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Оргкомитет Национального рекламного форума (НРФ) представляет стратегические сессии, которые начнут деловую программу 10 и 11 ноября.

ОТКРЫТИЕ НРФ’6: БУДУЩЕЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ. МЕСТО РЕКЛАМЫ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

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Фокус российского бизнеса сейчас направлен на развитие собственных технологий, товаропроизводителей, а также поиск внутренних альтернативных ресурсов. Компании проходят серьезные этапы трансформации, чтобы оставаться в деловой повестке: от локализации активов к созданию новых компаний, которые должны закрыть ключевые потребности как B2С, так и B2B-аудитории. Новая реальность также вносит существенные корректировки в измерения рынка, которые коренным образом должны повлиять на общий ход планирования рекламных кампаний и бренд-коммуникаций.

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Рекламные группы, бренды, медиахолдинги, исследовательские компании, технологические площадки и платформы представят как анализ сегодняшнего состояния рынка, так и последующие сценарии развития отрасли:

Как происходит трансформация российского бизнеса?

Что могут предложить медиахолдинги с их каналами и VOD-платформами на замену ушедшим площадкам по дистрибуции и монетизации контента?

Что способствует развитию агентств в 2022 году?

Как складываются коммуникации брендов в неустойчивой бизнес-реальности?

Участники первой стратегической сессии НРФ’6:

Александр Жаров, АО «Газпром-Медиа Холдинг»;

Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы;

Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope;

Дмитрий Дмитриев, CEO OMD OM Group;

Никита Пипко, президент Группа «Игроник»;

Роберт Мирзоян, исполнительный директор ГК Russ Outdoor;

Мария Донских, СEO OKKAM;

Елена Кустова, Managing Partner Media Instinct Group;

Андрей Панков, коммуникационная группа АДВ;

Денис Максимов, управляющий директор Media Direction Group;

Наталья Дмитриева, генеральный директор «СберСеллер»;

Павел Тулубьев, коммерческий директор компании «МегаФон».

«Нельзя отрицать, что внешние технологические санкции наложили свой отпечаток на работу рекламного бизнеса в этом году. Однако проведение нашего Форума вселяет оптимизм: эксперты стратегических и профильных сессий поделятся успешными антикризисными стратегиями и практическими решениями, которые создают важный фундамент для формирования новых возможностей рекламы, маркетинга и цифровизации. Российские агентства и медиаплощадки делают большой упор на взаимодействие с локальными рекламодателями — теми компаниями, которые будут определять будущее нашей экономики и заинтересованы в том, чтобы удовлетворить запросы потребителей. Несмотря на разноплановость состава спикеров наших стратегических сессий, все выступления сосредоточены на поиск ответов, которые волнуют индустрию сегодня: как преодолеть затянувшуюся кризисную фазу и пережить очередную трансформацию без существенных потерь», — отмечает модератор главной стратегической сессии НРФ Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР.

Вторая стратегическая сессия НРФ’6: реклама в цифровом контуре

За последний год существенно выросло количество угроз и вызовов, препятствующие линейному развитию digital-коммуникаций: уход зарубежных поставщиков, блокировка социальных сетей, утечка персональных аудиторных данных, сокращение инструментов и другое. Сразу несколько авторитетных ассоциаций АКАР, АРИР, РАЭК и АНО «Цифровая экономика» решили объединиться и организовать большую стратегическую сессию второго дня НРФ’6 для поиска решений этих проблем.

«На стратегической сессии мы собрали представителей крупнейших российских компаний, которые сейчас формируют ландшафт интерактивной рекламы, консолидируют ресурсы для ответа на вызовы и определяют будущее развитие отрасли в новой реальности. Мы планируем „сверить часы“ лидеров индустрии и сформировать актуальные послания всем заинтересованным сторонам рынка интерактивных коммуникаций: бизнесу, агентствам, регуляторам и пользователям», — комментирует подготовку к большой дискуссии Борис Омельницкий, президент АРИР.

Дискуссия стратегической сессии второго дня НРФ’6 будет состоять из нескольких частей

В первую очередь спикеры обсудят общие тенденции и прогнозы развития рынка цифровой рекламы. Изменение потребительских привычек повлекли трансформацию подходов рекламодателей к продвижению, а уход зарубежных технологических компаний стал толчком к появлению новых драйверов индустрии цифровой рекламы.

«Текущие преобразования в индустрии определяют дальнейшее развитие бизнеса, рекламный рынок находится в завершающей стадии трансформации. Минувшие события запустили изменения в первую очередь в digital-сегменте, а также призвали к глобальным изменениям отечественный AdTech. Цифровой сегмент очень гибкий, оперативно реагирует на любые изменения, и это позволило нам заново предложить рынку компенсаторные технологические решения и собственные разработки, которые быстро замещают ушедших западных игроков. Мы, как сейлз-хаус, сфокусированы на дальнейшем развитии цифровой инфраструктуры рекламного рынка, а также на повышении доходности активов», — заявил Артем Пуликов, заместитель генерального директора по развитию и монетизации цифровых активов сейлз-хауса «Газпром-Медиа».

Среди подтвержденных экспертов:

Модераторы: президент АРИР Борис Омельницкий и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко;

президент АРИР Борис Омельницкий и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко; Карен Казарян, директор по аналитике АНО «Цифровая экономика»;

Ирина Алексеева, коммерческий директор VK;

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co;

Артем Пуликов, заместитель генерального директора по развитию и монетизации цифровых активов сейлз-хауса «Газпром-медиа»;

Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами в Яндексе;

Дмитрий Карманов, директор по партнерствам и продуктовой стратегии Digital Alliance;

Марина Сурыгина, директор департамента стратегии и маркетинга Gallery;

Елена Бушева, head of Media OZON;

Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка».

Во второй части стратегической дискуссии будут рассмотрены сразу несколько важных вопросов, которые затрагивают проблемы импортозамещения иностранных рекламных инструментов и технологий, а также развитие рынка аналитических продуктов. В партнерстве с IT-сектором рекламный бизнес может стать более устойчивым и экономически эффективным, именно поэтому в блок дискуссионных вопросов включено обсуждение роли интернет-рекламы в структуре деятельности АНО «Цифровая экономика».

«АНО „Цифровая экономика“ выступает партнером стратегической сессии НРФ, потому что мы понимаем важность и актуальность обсуждаемой темы, — сегодня рекламный рынок продолжает оставаться одним из самых перспективных. Кроме того, многие наши учредители являются заметными игроками рекламного рынка, и нам важно держать руку на пульсе. Вклад сегмента маркетинга и рекламы в экономику Рунета составляет более 432 миллиарда рублей. В конце 2021 года мы констатировали, что рекламный рынок практически полностью восстановился после пандемии. Однако в 2022 году мы все столкнулись с новыми вызовами, окунулись в новою реальность. Уверен, наша сессия на НРФ позволит максимально подробно обсудить, как сегодня живет отрасль и что нас ждет в будущем», — отмечает Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Коммуникации и медиа служат инструментом увеличения финансовых показателей бизнеса. Тотальная интеграция цифровых технологий образует новую модель отношений между брендами, агентствами и медиа. Объединение экспертизы участников рекламного рынка на единой площадке поможет бизнесу и потребителям быть ближе друг к другу.

Регистрация: на сайте Национального рекламного форума