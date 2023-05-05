05 мая 2023, 15:27
Рейтинг самых нерациональных трат создали в Нижнем Новгороде
Нижегородцы назвали покупку брендовых вещей самой бесполезной тратой
Жители Нижнего Новгорода рассказали о том, какие траты они считают самыми нерациональными. Это стало известно из опроса службы исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, написало НИА «Нижний Новгород».
Порядка 78% опрошенных ответили, что считают бесполезной тратой покупку брендовых вещей. Также среди ненужных трат нижегородцы выделили beauty- и SPA-процедуры. За этот вариант свой голос отдали 49% человек. Сеансы с психологом отметили 48% респондентов.
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