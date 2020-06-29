Рейтинг регионов по доступности жилья составили в России

Проще всего накопить на собственную квартиру жителям регионов Крайнего Севера. А вот на Северном Кавказе и в южных регионах из-за высоких цен на квартиры и сравнительно небольших доходов жилье является наименее доступным.

Эксперты РИА «Новости» подготовили рейтинг регионов, исходя из доступности жилья. Для этого они оценили возможности накопить собственные средства для покупки квартиры. Место в рейтинге присваивается в зависимости от числа лет, необходимых для накопления нужной суммы для квартиры площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2020 года.

Лидерами рейтинга оказались Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ненецкий автономный округ. В этих регионах семьям с одним ребенком для покупки квартиры нужно копить даже меньше трех лет. При этом эксперты отметили, что жилье практически во всех этих регионах стоит выше, чем в среднем по России.

Последнее место в рейтинге занимает Севастополь. Его жителям для покупки квартиры придется копить больше 15 лет. Немногим меньше этот процесс продлится в Чечне, Карачаево-Черкесии, Дагестане и Кабардино-Балкарии. В Крыму на квартиру нужно будет откладывать 10 лет.

Недоступность жилья для тех, кто живет в Крыму и Севастополе, связывают с высокими ценами на недвижимость. Для Кавказа причина в низком уровне зарплат.

Московская область занимает в рейтинге 27-е место. Для покупки квартиры площадью 60 квадратных метров ее жителям нужно копить шесть лет.

Авторы рейтинга также пришли к выводу, что жилье в целом стало немного доступнее. В среднем по России на квартиру нужно откладывать 4,6 года.