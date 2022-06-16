Значимость национального рейтинга АСИ по состоянию инвестклимата в субъектах России многократно возросла на фоне изменений ситуации в мире. Он стал успешной попыткой управления правоприменением, заявил в интервью ТАСС первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.

По его словам, одной из черт модели будущего экономического роста, который стал основной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), при любом сценарии является инвестиционно активный рост, когда инвестиции будут расти быстрее потребления.

«Значимость рейтинга возросла многократно. <…> Национальный рейтинг — ведь это была попытка, причем я считаю, что успешная — управления правоприменением. По инициативе президента была реализована Национальная предпринимательская инициатива, были изменены законы, правила, регуляторика и так далее. Но как это все будет работать в регионах? Надо было регионы как-то зацепить. Как их зацепить? Устроить между ними соревнование по понятным правилам», — сказал он.

На ПМЭФ-2022 будет представлен десятый рейтинг АСИ. Андрей Белоусов назвал его результаты очень интересными. Он обратил внимание на то, что по показателям, которые вошли в него, можно заметить улучшение ситуации. Кроме того, стали очевидными результаты усилий в части контрольно-надзорной деятельности и регулирования сферы строительства.