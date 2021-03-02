Регионы России получат дополнительно 100 млрд рублей на развитие дорог

Российские регионы дополнительно получат 100 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог в 2021–2022 годах. В общей сложности в программу дорожных работ нацпроекта в 2021 году вошло свыше 4,7 тысячи объектов. Сейчас в регионах завершается этап контрактации.

Дополнительные средства, в частности, будут выделены на строительство Северного обхода Лобни в Московской области, реконструкцию автодороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян в Бурятии, строительство Большого Казанского кольца в Татарстане, строительство второй очереди Фрунзенского моста и реконструкцию автодороги Тольятти — Ягодное в Самарской области, строительство моста через реку Шексна в Череповце, сообщила служба финансово-экономической информации.

Нацпроект безопасных и качественных автодорог продлен до 2030 года. Его бюджет на период с 2021 по 2030 года превышает 11,5 триллионов рублей, согласно представленным в конце прошлого года расчетам Минтранса РФ.

В состав нацпроекта в 2021 году вошли два новых федеральных проекта: по модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях и по развитию федеральной магистральной сети. Ремонту и реконструкции аварийных и предаварийных мостов, а также строительству путепроводов на региональных и местных дорогах Минтранс планирует уделить отдельное внимание. Указанные мероприятия будут реализованы в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Также начиная с 2021 года к 83 субъектам-участникам дорожного нацпроекта присоединился Санкт-Петербург.

Программа льготной ипотеки должна официально завершиться 1 июля 2021 года. За постепенное сворачивание проекта выступил Центробанк. Регулятор отметил, что низкие ставки на жилищные кредиты привели к повышенным рискам и подорожанию жилья в крупных городах, что приведет к дисбалансу на рынке. В Госдуме предложили альтернативу полной отмене: сохранить льготную ипотеку в регионах с дефицитным бюджетом, чтобы они могли развивать свой рынок жилья.