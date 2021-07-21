Регионы России получат 85 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения

Власти России пообещали выделить 85 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения в регионах. Такой документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт кабинета министров.

«Российские регионы получат более 85 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи», — сказано на сайте. Средства будут направлены на обеспечение стационарного лечения, а также реализацию своевременного приема пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения.