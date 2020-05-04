Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии

«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере двух миллиардов рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», — говорится в сообщении.

Также правительство выделило 10 миллиардов рублей на закупку медикаментов, оборудования и защитных средств для российских больниц.

Ранее из бюджета Московской области выделили 24,5 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе. Также бизнесменов освободили от налогов на полгода — отсрочка платежей по некоторым видам налогов отложена из-за ухудшения экономической ситуации.