Регионы получат 100 млрд рублей от государства

Министерство финансов РФ выделило 100 миллиардов рублей 56 регионам страны на восстановление экономики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правительство России распорядилось выделить деньги на поддержку регионов. 26 мая Министерство финансов РФ выделило на эти цели 100 миллиардов рублей.

Средства получат 56 регионов. Деньги компенсируют снижение их доходов в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения коронавирусной инфекции.

Поддержку получат те регионы, чьи налоговые и неналоговые поступления были ниже поступлений за два предыдущих года.

Размер дотации рассчитают с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

Благодаря такой мере поддержки удастся сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ, которые пострадали из-за ограничений, связанных с распространением инфекции.