Регионы оспорят выделенные лимиты по инфраструктурным кредитам

Некоторые российские регионы выразили свою неудовлетворенность тем, какие лимиты правительство выделило им по инфраструктурным кредитам. От этих областей планируют направить допзаявки на финансирование собственных проектов.

Такую информацию предоставили «Известиям» в пресс-службах самих регионов. Например, в Красноярском крае. Там планируют реализовать инициативы на 100 миллиардов рублей, а получили пока только 10 миллиардов. Оспаривать имеющееся финансирование собираются и в Магаданской области. Регион запросил 30 миллиардов, а получил только 600 миллионов.

Среди других регионов, которые рассказали о несоответствии своих планов и полученных средств, — Ленинградская область, Чувашия, Нижегородская область.

Инфраструктурные кредиты — это одна из самых крупных государственных инициатив последних лет. Деньги направляются на то, чтобы развивать социальную и экономическую сторону жизни субъектов. Лимиты кредитов для каждого из регионов России ранее рассчитали в Минфине. Учитывалась долговая нагрузка, цена набора товаров и услуг. Результатом подсчетов стало то, что пять регионов получили треть всей суммы кредитов.