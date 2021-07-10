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    10 июля 2021, 14:54

    Регионы дополнительно получат более 2,4 млрд рублей на бесплатные лекарства от ковида

    Ольга Назаркина

    Более 2,4 миллиарда рублей направят регионам для обеспечения бесплатными лекарствами больных ковидом. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    Регионы дополнительно получат более 2,4 млрд рублей на бесплатные лекарства от ковида

    Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек, сообщили в пресс-службе кабмина.

    Речь идет о лекарствах для пациентов, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Чтобы исключить осложнения им назначают комбинированные схемы лечения, а все необходимые препараты выдают бесплатно по рецепту лечащего врача.

    Решение о выделении дополнительного финансирования на эти цели приняли накануне на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

    Мишустин обратил внимание, что в России необходимо наращивать объемы тестирования, чтобы вовремя выявлять заболевших и оказывать им помощь. Также важно сохранять резерв коек в больницах и постоянно мониторить ситуацию с заболеваемостью.

    Бесплатные лекарства ковид-пациентам, проходящим лечение на дому, выделяют с прошлого года, сообщило ИА «Невские новости».