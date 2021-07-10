Регионы дополнительно получат более 2,4 млрд рублей на бесплатные лекарства от ковида

Более 2,4 миллиарда рублей направят регионам для обеспечения бесплатными лекарствами больных ковидом. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек, сообщили в пресс-службе кабмина.

Речь идет о лекарствах для пациентов, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Чтобы исключить осложнения им назначают комбинированные схемы лечения, а все необходимые препараты выдают бесплатно по рецепту лечащего врача.

Решение о выделении дополнительного финансирования на эти цели приняли накануне на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Мишустин обратил внимание, что в России необходимо наращивать объемы тестирования, чтобы вовремя выявлять заболевших и оказывать им помощь. Также важно сохранять резерв коек в больницах и постоянно мониторить ситуацию с заболеваемостью.

Бесплатные лекарства ковид-пациентам, проходящим лечение на дому, выделяют с прошлого года, сообщило ИА «Невские новости».