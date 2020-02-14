Региональные долги вырастут в 2020 году

Для воплощения в жизнь нацпроектов регионам потребуются большие деньги, что может вызвать рост долгов субъектов федерации. В минувшем году им удалось избежать увеличения задолженностей, так как регионы тратили накопившиеся резервы. Их совокупный долг в 2019 году уменьшился на 100 миллиардов рублей до 2,1 триллиона.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные кредитного рейтингового агентства НКР. Пока региональный долг держится на минимальном с 2014 года уровне. Но уже в первом квартале текущего года регионам с дефицитным бюджетом грозит падение цен на мировых сырьевых рынках. Если эпидемия коронавируса в Китае затянется до апреля и больше, ситуация до конца года может ухудшиться. В этом случае, регионы, не получивших экстраординарную финансовую поддержку федерального центра, ждет долговое финансирование бюджетных дефицитов.

Объем госдолга не должен превышать утвержденный законом о бюджете объем собственных доходов региона.

Директор группы региональных рейтингов агентства АКРА Елена Анисимова сообщила изданию, что налоговые доходы регионов в текущем году не будут расти теми же темпами, что в прошлом. Рост долга, по ее мнению, составит 220 миллиардов рублей.

«Но большинство регионов подходит к планированию бюджета консервативно, поэтому мы не ожидаем, что эти суммы будут исполнены в полном объеме», — уточнила Анисимова.

По итогам 2019 года долгов не имели Севастополь и Сахалинская область. Самые большие долги были у Мордовии (211% к собственным доходам). В 33 субъектах задолженность составляет 50-90%.

Самыми закредитованными регионами России были названы Калмыкия, Тува и Курганская область. Наименьшие показатели зафиксированы в Ингушетии, Крыму и Севастополе.