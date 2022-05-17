Рефинансирование льготной ипотеки предложили разрешить в России

В России предложили дать возможность рефинансировать льготную ипотеку на новостройки. Письмо в правительство РФ и Центробанк направила федеральная компания «Этажи», копия документа оказалась в распоряжении «Известий». Игроки рынка предлагают позволить покупателям нового жилья снижать процент по кредиту в случае изменения программы.

Сейчас такого рода рефинансирование законодательно запрещено и люди, взявшие льготную ипотеку под 12% годовых, теперь не могут снизить ее до 9%. А тот, кто возьмет кредит сейчас, не сможет снизить его в будущем. В результате многие потенциальные покупатели отказываются от приобретения недвижимости в ожидании снижения ставки. По имеющимся данным, их доля выросла более чем втрое по сравнению со средним значением прошлого года — с 25 до 84%.

Как сообщил «Известиям» представитель вице-премьера Марата Хуснуллина, обращение риелторов будет рассмотрено. Однако эксперты не исключают рисков того, что в бюджете может не хватить средств для всех заемщиков.