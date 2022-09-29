Риелтор Коркка дала советы, как быстрее продать ипотечную квартиру | 360°

Деньги 29 сентября 2022, 18:34 Поделиться Telegram

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Viber Риелтор Коркка дала советы, как быстрее продать ипотечную квартиру

Читать 360tv в

Риелтор Надежда Коркка посоветовала заранее договориться с банком, чтобы быстрее продать взятую в ипотеку квартиру. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Обратиться в кредитную организацию стоит как можно скорее. Срок рассмотрения заявки на переоформление договора, в случае если банк разрешит сделку, может занимать до двух месяцев», — уточнила эксперт.

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По данным газеты «Известия», не стоит сразу сообщать покупателю, что квартира в залоге у банка, так как это может отпугивать людей. Лучше рассказать об этом уже при личном общении и объяснить, что такая сделка не слишком сложная, заключила Коркка.

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