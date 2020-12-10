Редкую монету XVIII века продадут на торгах за 217 млн рублей

Серебряный рубль с изображением императора Павла I выставят на торги в России. Монета Санкт-Петербургского монетного двора 1796 года оценивается в 217 миллионов рублей. Продавать ее будет Агентство по страхованию вкладов.

Редкая монета находилась у обанкротившегося банка «Экспресс-кредит», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу агентства. Финансовой организации серебряный рубль отдал один из заемщиков, который с его помощью погасил свой долг. В 2016 году банк лишился лицензии, а через год был признан банкротом.

«Это одна из самых редких и дорогих монет в России. В мире сохранилось всего несколько подобных экземпляров. Редкость и ценность данной монеты заключаются в том, что это пробный портретный рубль Павла I, который не пошел в обращение», — отметили в пресс-службе.

В госкорпорации добавили, что раньше на монетах изображался профиль императора. Павел I приказал заменить портрет на текст. Согласно легенде, ему не понравилось то, как выглядит на деньгах его профиль.

Серебряный рубль уже выставляли на торги за 197 миллионов рублей. Позже его подлинность решили перепроверить. Сейчас стоимость монеты оценивается в 217 миллионов рублей. Аукцион планируют провести в феврале.