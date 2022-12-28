Деньги 28 декабря 2022, 20:18 Реальные зарплаты в России выросли на 0,4% в октябре — Росстат Росстат: рост реальных зарплат в России в октябре составил 0,4% в годовом выражении Pixabay

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В октябре в стране зафиксировали рост реальной зарплаты на 0,4% в годовом выражении, сообщили специалисты Росстата. Повышение уровня доходов отметили впервые с марта текущего года.

Среднемесячная зарплата россиян в октябре составила 62 470 рублей, уточнили в Росстате. Это на 13,1% больше, чем было годом ранее. По данным ведомства, в период с января по октябрь 2022 года номинальные зарплаты по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года выросли на 12,7%, но в реальном выражении — всего лишь на 1,3%. (реальной заработной платой называют среднюю начисленную сумму, скорректированную с учетом инфляции).

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В середине декабря президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства назвал приоритетной задачей правительства в 2023 году увеличение доходов россиян. По словам Путина, необходимо добиться сокращения числа бедных людей, поэтому следует озаботиться повышением уровня зарплат в стране. Стабильный доход должна обеспечивать именно работа, подчеркнул российский лидер.

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