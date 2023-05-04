Деньги 04 мая 2023, 08:42 Реальные располагаемые доходы россиян выросли в I квартале 2023 года Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян в I квартале года на 0,1% РИА «Новости»

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Реальные располагаемые денежные доходы граждан России в I квартале 2023 года увеличились на 0,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом говорят данные Росстата.

При этом к IV кварталу 2022 года показатель уменьшился на 28,2%. По сведениям Росстата, доходы в среднем на душу населения в I квартале этого года составили 39,652 тысячи рублей в месяц. Это на 9,1% больше, чем в I квартале 2022-го, но на 26,9% меньше, чем в IV квартале 2022-го. Реальные располагаемые доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, которые скорректированы на индекс потребительских цен.

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Ранее Росстат поделился данными о числе малоимущих россиян. По информации организации, уровень бедности в РФ снизился с прогнозируемых 10,5 до 9,8% по итогам прошлого года.

Специалисты заявили, что в России проживают 14,3 миллиона человек, чьи доходы ниже границы бедности. Речь идет о 9,8% от общего населения страны.