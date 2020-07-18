Реальные расходы россиян сократились на 8% три месяца

Реальные располагаемые расходы жителей России снизились на 8% за три последних месяца текущего года. К располагаемым доходам относят средства, которые остаются у человека после оплаты всех обязательных счетов с учетом инфляции.

При этом в начале года, то есть до объявления пандемии, реальные располагаемые доходы россиян росли. Всего за шесть месяцев они сократились на 4%, передают РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Росстата.

Также на сайте ведомства появились данные о росте безработицы в России. В июне 2020 года в качестве безработных зарегистрировалось 4,6 миллиона жителей страны, то есть 6,2% от всего экономически активного населения. Это максимальный показатель с 2012 года.

По данным Министерства труда РФ, поддержку получают 60% граждан, оставшихся без работы. Об этом представители министерства рассказали РБК. При этом ещё в начале года в официальной системе регистрировался только каждый пятый безработный, соответственно, лишь каждый пятый получал государственную поддержку. Ситуация изменилась в связи с упрощением системы регистрации в службе занятости.