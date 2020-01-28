Реальные доходы россиян выросли за год

По данным Росстата, в прошлом году реальные располагаемые доходы россиян (доход за вычетом обязательных платежей, пересчитанный с учетом инфляции) вырос почти на процент по сравнению с 2018 годом. Постепенно они росли и последние два месяца ушедшего года.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата, в годовом выражении располагаемые доходы выросли до 40 876 рублей. За 11 месяцев — до 46 132 рублей.

В годовом выражении на 2,7% увеличился размер реальных начисленных зарплат. По сравнению с прошлым годом уменьшилось на 5,3% до 3645 миллионов число безработных россиян. Это 4,6% экономически активного населения.

По сравнению с 2018 годом в 2019 численность населения из-за естественной убыли уменьшилась на 872 тысячи человек. По естественным причинам в минувшем году умерли 1,651 миллиона россиян. Родились — 1,365 миллиона человек.

Эксперты заявили, что ожидания россиян по увеличению зарплат реализовать не удастся. Причиной они указали низкий уровень ВВП, и, как следствие, низкий уровень производительности труда.