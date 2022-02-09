Реальные доходы россиян рекордно выросли за 2021 год

Реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году рекордно возросли — на 3,1% относительно 2020 года. Такая информация содержится в докладе Росстата, который появился в распоряжении РБК.

По последним данным службы государственной статистики, это увеличение стало максимальным с 2013 года. В докладе также указано, что пик роста доходов россиян наблюдался в третьем квартале прошлого года. Тогда показатели увеличились на 8,8% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

Реальные располагаемые доходы — это денежные средства, которые остаются после вычета всех платежей. В том числе налогов, сборов, процентов по кредитным займам. Эти цифры нужно корректировать на инфляцию.

Ранее стало известно, что в минувшем январе инфляция стала максимальной за последние шесть лет. В месячном выражении она составила 0,99%, в годовом — 8,73%. В основном, настолько высокие показатели достигнуты из-за роста цен на продукты. Инфляция на продовольствие увеличилась до 1,44% из-за подорожания овощей и фруктов, которые стали стоить выше сезонных норм.