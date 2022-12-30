Эксклюзив 30 декабря 2022, 17:41 «Реальная дефляция». Ситуацию в экономике объяснили ростом товарной массы в стране Экономист Корнеев: рост товарной массы в России спровоцировал дефляцию freepik

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Специалисты сообщили о «странной» инфляции в России. Ее объяснили появлением сектора теневых расчетов. Экономист и политический аналитик Валерий Корнеев рассказал «360», что на самом деле сейчас в стране происходит дефляция. Ее вызвало вливание денежных средств в реальный сектор экономики.

По словам собеседника «360», современные либеральные финансисты и банкиры озвучивают то, что им говорят в Международном валютном фонде. Эти эксперты не понимают экономических механизмов, оттого неверно толкуют ситуацию в российской экономике.

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«Так как сейчас деньги впрыскивают в реальный сектор экономики, получается, что у нас происходит дефляция. Инфляция — это когда у вас денежная масса растет быстрее, чем товарная. А у нас сейчас товарная масса растет быстрее, чем денежная. Они (финансисты — прим. ред.) этого в принципе понять не могут, потому что они этим никогда не занимались, для них это несуществующая реальность», — заявил Корнеев.

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Он добавил, что дефляции удалось добиться благодаря действиям властей. Правительство направило все имеющиеся средства в реальный сектор экономики, что и дало результат.

«Наши либеральные финансисты, наши банковские работники на самом деле не понимают, как работает экономика, а действуют на уровне собаки Павлова — что им из Международного валютного фонда говорят делать, то они и делают. А сами они не разбираются», — резюмировал Корнеев.

Ранее экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил о развитии теневого сектора экономики. Он добавил, что этим можно объяснить «странную инфляцию» в России.