РБК: ввоз дешевого бензина в Россию запретят

С таким предложение выступило Минэнерго. Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий вопросы топливно-энергетического сектора в правительстве, поддержал данное заявление, уточняет издание.

По сведениям агентства, меры будут реализованы в апреле. Сначала известят компании, а потом будут внесены изменения на законодательном уровне. Ожидается, что ограничения продлятся до сентября. По прогнозам Минэнерго, до этого периода нефтяные цены будут держаться на низком уровне.

В начале марта страны-участницы ОПEK+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Сейчас на рынке ее слишком много. Из-за этого цены стремительно падают.

9 апреля состоится видеоконференция нефтедобывающих стран. На ней представители рынка встретятся, чтобы найти выход из кризиса.

Ранее издание Reuters предположило, что ОПЕК+ согласится на сокращение добычи нефти во время встречи. Это произойдет, если США сократят добычу.