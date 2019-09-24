  • РБК: Сбербанк займется продажами машин через интернет

    24 сентября 2019, 02:20

    Кирилл Фролов

    Сбербанк планирует запустить сервис по продаже новых и подержанных автомобилей через интернет. Об этом РБК рассказали источники, знакомые с ходом переговоров по созданию такого маркетплейса.
    РБК: Сбербанк займется продажами машин через интернет

    По их словам, банк ведет переговоры с крупнейшими игроками на рынке. С помощью сервиса планируется объединить основных участников этого рынка.

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    В приложении «Сбербанк Онлайн» уже сейчас можно подать заявку на автокредит. По данным одного из собеседников издания, там же планируется разместить каталог машин. Предполагается, что его возьмут с «Авто.ру».

    По словам источника, «продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты», поэтому Сбербанк и хочет войти на этот рынок.

    По данным другого источника, проект запустят через «дочку» Сбербанка — Сетелем Банк, который специализируется на кредитовании при покупке авто.