РБК: Сбербанк займется продажами машин через интернет
Сбербанк планирует запустить сервис по продаже новых и подержанных автомобилей через интернет. Об этом РБК рассказали источники, знакомые с ходом переговоров по созданию такого маркетплейса.
По их словам, банк ведет переговоры с крупнейшими игроками на рынке. С помощью сервиса планируется объединить основных участников этого рынка.
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В приложении «Сбербанк Онлайн» уже сейчас можно подать заявку на автокредит. По данным одного из собеседников издания, там же планируется разместить каталог машин. Предполагается, что его возьмут с «Авто.ру».
По словам источника, «продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты», поэтому Сбербанк и хочет войти на этот рынок.
По данным другого источника, проект запустят через «дочку» Сбербанка — Сетелем Банк, который специализируется на кредитовании при покупке авто.