РБК: Сбербанк займется продажами машин через интернет

По их словам, банк ведет переговоры с крупнейшими игроками на рынке. С помощью сервиса планируется объединить основных участников этого рынка.

Сервис для снятия наличных на кассе заработал в России Подробнее

В приложении «Сбербанк Онлайн» уже сейчас можно подать заявку на автокредит. По данным одного из собеседников издания, там же планируется разместить каталог машин. Предполагается, что его возьмут с «Авто.ру».

По словам источника, «продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты», поэтому Сбербанк и хочет войти на этот рынок.

По данным другого источника, проект запустят через «дочку» Сбербанка — Сетелем Банк, который специализируется на кредитовании при покупке авто.