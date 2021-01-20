РБК: почти 70% регионов России столкнулись с дефицитом бюджетов из-за пандемии

Сразу 58 российских регионов столкнулись с дефицитом бюджетов из-за пандемии коронавируса и стоимости нефти. Больше всего просели Кемеровская, Тюменская области и Удмуртия.

По итогам 2020 года совокупный дефицит региональных бюджетов достиг 762,2 миллиарда рублей. Эта сумма составляет 5% от общего объема бюджетных доходов, пишет РБК со ссылкой на предварительные данные Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года.

Всего с дефицитом бюджета год закончили 58 из 85 регионов страны. Наиболее высокие значения оказались в Кемеровской области, где дефицит составил -21%. Затем идет Тюменская область (-20%), а также Удмуртия (-16%), Ямало-Ненецкий автономный округ (-14%), Башкирия (-14%) и Архангельская область (-14%). Эти показатели рассчитали специалисты агентства «Национальные кредитные рейтинги» на основе сведений Казначейства.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поясняло, что причинами уменьшения доходов бюджетов регионов стали пандемия и обвал цен на нефть. В течение 2020 года выросли расходы на борьбу с распространением коронавируса. При этом продолжались выполнение нацпроектов и реализация социальных обязательств регионов.