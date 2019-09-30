РБК: оплатить ЖКХ и интернет можно будет на кассе

Сервис для снятия наличных на кассе заработал в России Подробнее

По некоторым данным, возможность оплаты на кассе появится уже этой осенью. Сервисом смогут пользоваться только клиенты Сбербанка.

Оплатить на кассе можно будет те же услуги, платежи по которым доступны через личный кабинет клиента или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Оплата счетов будет происходить, как и в банке. Кассир возьмет квитанцию за ЖКХ, вобьет данные, примет платеж и выдаст покупателю чек.

По словам одного из собеседников издания, Сбербанк запустит прием платежей в тех торговых точках, где на кассе уже можно снять наличные по карте. До конца года их число планируется увеличить до трех тысяч. Сейчас таких магазинов 700, они действуют в 76 регионах страны.

РБК: Сбербанк займется продажами машин через интернет Подробнее

Ранее стало известно, что Сбербанк планирует запустить интернет-площадку по продаже новых и подержанных автомобилей через интернет. Каталог машин могут взять с сайта «Авто.ру». Продажами, как ожидается, займется «дочка» Сбербанка — Сетелем Банк, который специализируется на автокредитовании.