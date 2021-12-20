РБК: объем откатов при госзакупках в России оценили в 6,6 трлн рублей

Более двух третей (71%) поставщиков, участвовавших в системе госзакупок, при прохождении конкурсных процедур сталкивались с коррупцией. Такие данные следуют из анонимного опроса компаний, который провел Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. Их представил РБК.

Исследование показало, что средний размер отката при коррупционной схеме составляет пятую часть от всей суммы госконтракта. Общий объем взяток в этой сфере эксперты оценили примерно в 6,6 триллиона рублей. Эта сумма равна 6,2% ВВП РФ (107 триллионов рублей за 2020 год) или 35,3% всей доходной части бюджета России (18,7 триллиона рублей). При этом сумма коррупционных выплат превышает совокупные расходы консолидированного бюджета на здравоохранение и образование.

Эксперты опросили более 1,2 тысячи представителей вовлеченных в госзакупки компаний. Среди них 53% представляют микропредприятия, 34% — малый бизнес, 6% — средний и порядка 7% — крупный бизнес. При этом респондентам задавали не только прямые, но и косвенные вопросы, что позволило установить приближенную к реальности картину.

По словам исследователей, многие участники опроса не отвечали прямо на вопросы, поскольку опасались уголовного преследования. 83% сообщили, что осуждают коррупцию, а бороться за заказ незаконными методами они вынуждены из-за высокой конкуренции.

При этом сговор является главным фактором получения госзаказа для 37% респондентов. Он может быть вертикальным, когда договариваются заказчик и поставщик, и горизонтальным — между компаниями-участниками торгов.

По словам авторов исследования, в существующих условиях участникам торгов проще вступить в сговор, чем работать над уникальностью товаров или услуг.

Ранее сообщалось, что с начала года суды взыскали с российских коррупционеров более 727 миллионов рублей. Эта сумма увеличилась в шесть раз, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.