Развитие сетей 5G в России потребует более триллиона рублей

С 2021 по 2027 годы вложить в развитие сетей 5G в России придется 1-1,1 триллиона рублей. Активно внедрять их начнут в 2024 году. Капитальные затраты на эти цели операторы не сокращали.

Прогноз по объему инвестиций сделали специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сообщила газета «Известия» со ссылкой на результаты проведенного исследования. Они оценили ситуацию на российском рынке телекоммуникаций.

Аналитики считают, что активное внедрение 5G в стране начнется 2024 году. Сколько на это потребуется средств и времени, зависит от ситуации с выделением частот. Свою роль сыграет и требование использовать только российское оборудование.

Прогноз АКРА базируется на консервативных предпосылках. Эксперты полагают, что основной диапазон для 5G окажется в пределах 4,4–4,9 гигагерц.

Капитальные затраты операторов связи в 2020 году значительно не сократились, даже несмотря на пандемию. Их суммарный объем по отношению к выручке за второй и третий кварталы 2020 года составил 21%, по сравнению с прошлогодними значениями в 19 и 18%.

По мнению аналитиков, из-за роста капитальных затрат операторы связи столкнутся с появлением отрицательных свободных денежных потоков. В итоге после 2021 года снизятся дивидендные выплаты.