Развитие оплаты по QR-кодам через СБП затормозилось в России

В России медленно развивается оплата по QR-кодам в системе быстрых платежей. Из-за недоработки банками функционала своих мобильных приложений такой способ расчета так и не стал полноценной альтернативой безналичной оплате.

Проблему вызвалась решить Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщила газета «Известия». Ее представители написали письмо Центробанку с предложением проводить трансакции напрямую через приложение СБП, что позволит клиентам быть независимыми от банковских экосистем.

«Обязательство по подключению к системе необходимо, поскольку есть риски, что ряд банков, в том числе системообразующих, не заинтересован во внедрении СБП. У них в приоритете собственные платежные сервисы. Некоторые финансовые организации значительно затягивали процесс, манкируя все сроки», — отметил президент АКИТ Артем Соколов.

В Центробанке «Известиям» ответили, что письмо от АКИТ рассмотрят в ближайшее время. Сейчас банки сами формируют клиентский путь для оплаты товаров и услуг через СБП, уточнили в ЦБ.

Оплату по QR-кодам в СБП предлагают 37 российских банков. С первого дня запуска функционала — 1 сентября 2019 года — россияне совершили около 900 тысяч С2В-платежей на сумму пять миллиардов рублей.