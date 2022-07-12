«Развели европейцев как наперсточники». Медведев объяснил паритет евро и доллара

Падение курса евро, который сравнялся с долларом впервые за 20 лет, говорит о том, что санкции против России вредят самим европейцам, которых США и Великобритания «развели как наперсточники». Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

Прогнозы системного кризиса в еврозоне начинают сбываться, констатировал Медведев, комментируя то, что курсы евро и доллара сравнялись впервые с 2002 года. По словам политика, сначала власти ЕС сами выстрелили в себя из «санкционного пистолета», а теперь пожинают плоды спада производства и рекордной инфляции в ожидании холодной зимы без российского газа.

«В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России. Санкции не работают. Санкции вредны самим европейцам. Евро слабеет», — отметил Медведев.

То, что евро дешевеет к доллару, показывает, что за украинский кризис расплачиваются европейцы, указал он.

«Вашингтон на пару с Лондоном развели европейцев как наперсточники», — написал зампред Совбеза РФ.

Сейчас нужно заниматься адаптацией российской экономики к новым условиям, добавил Медведев. Он не исключил, что в будущем возможно создание новой резервной валюты стран БРИКС.

«Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Пока же 1 доллар равен одному евро. Храните сбережения в рублях!» — посоветовал он.

Финансист Михаил Поддубский заявил газете «Известия», что одинаковый курс евро и доллара связан с текущим ростом цен на сырье.