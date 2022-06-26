Развеяны самые популярные мифы об алиментах

Многие россияне не знают ряда нюансов выплаты алиментов на несовершеннолетних детей. О том, какие мифы существуют и какие правила действуют в действительности, рассказал Telegram-канал «Госуслуги для родителей».

Один из главных мифов, в который верят многие родители-одиночки, что если их бывший партнер не работает, то алименты с него взыскать нереально. Это не так. Задолженность растет все время, даже если неплательщик никак не оформлен и не получает никакого дохода. Рано или поздно ему придется погасить всю накопившуюся сумму.

«Если не подавать на алименты, то в будущем родитель не сможет требовать содержания от своего ребенка». Это миф. Лучше всего подать на алименты, чтобы потом подтвердить задолженность. Тогда в будущем нерадивый родитель не сможет требовать от взрослых сына или дочери оплачивать свое содержание.

Если оплата алиментов проходит только частично, то за это грозит административная или уголовная ответственность. Избежать ее можно только при полной выплате долга.

Размер алиментов индексируется каждый год. Поэтому никакие соглашения между родителями здесь роли не играют. Размер выплат привязан к прожиточному минимуму на ребенка. Если получатель денег считает, что должник платит недостаточно, то он может обратиться к приставам.

В случае смерти плательщика долг по алиментам переходит к его наследникам, которые должны его погасить. Выплаты происходят до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. Они могут продолжиться, если ребенок считается нетрудоспособным и нуждается в помощи.