В ОПЕК+ хотят снижать добычу в течение двух лет. Кудрин надеется, что «разум победит»

9 апреля проходит встреча ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Переговоры идут удаленно, в формате телеконференции.

Ранее ОПЕК и Россия заявляли о желании, чтобы к соглашению присоединились Соединенные Штаты, входящие в тройку крупнейших производителей наряду с Саудовской Аравией и РФ. Вашингтон в ответ заявлял, что добыча в стране и так постепенно падает из-за низких цен на нефть.

По данным собеседника ТАСС, который участвует в переговорах, в ОПЕК+ планируют сократить добычу на 10 миллионов баррелей в мае–июне.

«Затем до конца года квота снижается до восьми миллионов баррелей в сутки, а до конца апреля 2021 года — до шести миллионов баррелей», — пояснил он.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что по итогам переговоров «разум победит», и стороны достигнут соглашения. «Надеюсь, и США в эти соглашения вступят», — заявил Кудрин РБК.

При этом он отметил, что сам является, скорее, противником картельных договоренностей, и в то время, когда он был министром финансов и вице-премьером, «несмотря на то, что страна переживала кризисы, мы не входили в эти соглашения».