Разработчики объяснили обратный принцип работы российского аналога Apple Pay и Google Pay | 360°

Деньги 19 октября 2022, 06:20 Разработчики объяснили обратный принцип работы российского аналога Apple Pay и Google Pay Аналог Apple Pay и Google Pay заработает в России на картах «Мир» unsplash

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В России создали аналог платежных систем Apple Pay и Google Pay, но на базе «Мир». Технический релиз наметили на 25 октября, но на практике система заработает по мере внедрения банками, сообщили «Известия».

Новая технология заработает в обратном формате. Разработчики объяснили, что покупатель сгенерирует в банковском приложении на своем смартфоне QR-код для карты «Мир», продавец его считает и спишет деньги. Новым способом оплаты смогут воспользоваться не только владельцы смартфонов на Android, но и Apple.

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Внедрение системы в банках начнется сразу после технического релиза. Россияне опробуют аналог Apple Pay и Google Pay по мере того, как к ней подключатся кредитные организации.

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МТС Банк запустит такую возможность в тот же день, 25 октября, а спустя время к ней подключится ПСБ. Одним из первых станет Почта Банк. Там уже начали подготовку.

Генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов предупредил, что не только банкам, выпускающим карты, то есть эмитентам предстоит доработать свои информационные системы, но и тем, что обеспечивают прием платежей, эквайерам, а также самим продавцам. На отладку системы платежей уйдет не меньше полугода.