Деньги 05 мая 2023, 08:09 Разработчики дронов подсчитали ущерб от запрета на их запуск после атаки на Кремль «Коммерсант»: запрет дронов вызовет убытки до 10 млрд рублей и отбросит отрасль на 5 лет РИА «Новости»

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Запрет за запуск беспилотников оставит их разработчиков и производителей без 10 миллиардов рублей недополученной прибыли и отбросит отрасль к уровню 2018 года. Установка датчиков-ответчиков могла бы решить проблему, сказал «Коммерсанту» руководитель ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

«[Технологические решения] позволят, во-первых, обнаруживать правильно оборудованное беспилотное воздушное судно, во-вторых, определять его маршрут и, наконец, обеспечивать отправку служебных команд внешнему экипажу на посадку», — объяснил он.

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Глеб Бабинцев сказал, что установка датчиков-ответчиков и выход регламента могли бы помочь решить проблему. Специальные разрешения на полеты ввели еще до мая, их получали в московском департаменте регбезопасности и петербургском комитете по транспорту, формально процедура не изменилась. Он предупредил, что при сохранении запрета объем рынка беспилотников в лучшем случае останется на уровне 2022 года, в худшем — совершит откат на пять лет назад.

Другие собеседники издания заявили, что ограничение на полеты дронов не обезопасит воздушное пространство. Аппараты террористов, по их словам, и так летали без разрешений, а гражданские наоборот помогали проводить мониторинг местности.

Специалисты по-разному оценили ущерб от запрета дронов, который ввели сначала в октябре 2022 года, а теперь — после атаки на Кремль 3 мая. В общей сложности ограничение утвердили в 40 регионах. Если недополученную прибыль в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье в 2023 году оценили в 1,5 миллиарда рублей, то по всей России, по словам гендиректора «Флай Дрон» Никиты Данилова, — 10 миллиардов.