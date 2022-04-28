Разогнались до 419 хот-догов в час. Как едят за рулем в разных городах страны

Для некоторых автомобилистов быстрые перекусы уже давно перекочевали из общепита на АЗС. Мы решили выяснить, что и в каких количествах едят водители Центральной России и чем их предпочтения отличаются от вкусов жителей Урала и Сибири. Изучить рацион автомобилистов нам помогла сеть АЗС «Газпромнефть», которая собирает статистку предпочтений клиентов.

Что вкусненького продают на заправках

В меню кафе на заправочных станциях сети «Газпромнефть» более 110 наименований. Несмотря на богатый выбор, в ассортименте есть явные лидеры: за обе щеки водители и пассажиры уплетают бургеры и хот-доги. Например, только за первые три месяца этого года они съели 1 500 000 порций! Производим пару нехитрых арифметический действий и выясняем — это 12 блюд в минуту.

Тем, кто по утрам не успевает сделать себе даже бутерброд, понравится выбор завтраков: легкие, но питательные сэндвичи с лососем, богатые белком сырники. Все это непременно с бодрящим эспрессо или американо — кому что больше нравится.

Источник фото: телеканал «360»

Если обеденный перерыв застал в дороге — это тоже не проблема. На такой случай автомобилистам приготовили комбонаборы с гарниром из картофеля фри и мясным дополнением. На выбор — сосиски, колбаски, фрикадельки и даже бифштекс!

Кстати, особую любовь гости АЗС питают к наггетсам. В составе комбо и как самостоятельное блюдо эта хрустящая курочка только за последние месяцы выросла в продажах аж на 24%. Вероятно, секрет успеха в том, что наггетсы любят и взрослые, и дети. Это простое и понятное блюдо, которым легко накормить даже самых упрямых нехочух и малоежек.

В поездке на природу настоящей находкой станут блюда для самостоятельного приготовления. В упаковке от 5 до 20 порций заготовок для гамбургеров, хот-догов, к ним можно приобрести соусы по вкусу.

Источник фото: телеканал «360»

Как распределились аппетиты жителей Центральной России

Булочки с сосисками и котлетами всех мастей — главный локальный тренд в быстром питании в нашем регионе. Сочные гамбургеры, пикантные чизбургеры с беконом и жареным лучком, френч-доги с говяжьей сосиской и поджаренные гриль-доги в Центральной России разлетаются со скоростью 419 порций в час. Вкусные цифры говорят сами за себя: 58% от всех проданных бургеров и хот-догов в стране приходится на Центральную Россию.

Рекордсмены по поеданию хот-догов и гамбургеров — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Каждый час там съедают 137 порций. Аппетиты местных жителей растут: с начала года продажи увеличились на 55%. Чуть отстает Московская область: здесь скорость составила 124 порции в час, а прирост по объему — 16%. Для сравнения: во всей Сибири за час покупают 88 порций, а на Урале — 213.

Источник фото: телеканал «360»

Бургеры и хот-доги стали готовить в таких количествах, что на АЗС даже вычислили время пиковой загрузки по их продажам. Чаще всего за этими блюдами приходят в пятницу и субботу, с 12:00 до 16:00. Но не переживайте, свое блюдо вы получите моментально, ведь на приготовление хот-дога требуется всего 60 секунд, а бургера — 90. Когда живешь в мегаполисе и собираешь по пути все пробки, такая экономия времени очень даже кстати.

Побаловаться выпечкой автомобилисты тоже не прочь — она на втором месте в списке любимых категорий из меню АЗС. Кто откажется от слойки кленовый пекан, сырной улитки, сочника, беляша с мясом или парижского круассана? С американо или латте заходят идеально!

С пылу с жару хрустящая снаружи и мягкая в центре картошка фри — ее автовладельцы просто обожают. С начала года посетители АЗС от Северной до кубанской столиц с удовольствием съели более 3000 килограммов картофельных брусочков. При том что всего на заправках страны приготовили и продали 4400 килограммов. Неудивительно, что категория «Готовые блюда», в которую также входят наггетсы, сосиски и другие мясные лакомства, завоевала свою бронзу в этом рейтинге.

В шаге от тройки лидеров — всем знакомые и понятные сэндвичи. Свежий хлеб треугольничками с щедрой порцией ветчины, сыра и зелени — это уже классика.

Все больше автолюбителей отказываются от домашней каши и яичницы, предпочитая завтрак с собой. На АЗС в городах Центральной России водители чаще всего «заправляются» комбо из свежесваренного капучино и парижского круассана. Блинчики предпочитают со сгущенкой и джемом, круассан — с миндалем, печенье берут в пару к чашке кофе или фруктового чая.

Но вкусы автомобилистов разнятся от региона к региону. Если автомобилисты Центральной России остановили свой выбор на парижском круассане и кофе, то сибиряки предпочитают сырники. А жители Урала так и не решили, чью сторону выбрать, и на завтрак покупают то одно, то второе блюдо.

Блюда, которые автомобилисты готовы есть 24/7

Если вы еще с нами, а не в пути на соседнюю автозаправку за перекусом, то продолжим дразнить аппетит. В этой части нашего гастрономического разбора — топ-5 блюд, которые запали в душу клиентам АЗС «Газпромнефть».

Самым верным спутником автомобилистов стал хот-дог. Если точнее — френч-дог с говяжьей сосиской. Его удобно есть и на ходу, и за рулем, а сытости хватит на несколько часов. А еще это блюдо очень перекликается с меню пикников и дачных посиделок, которые так любят местные жители. Можно даже попробовать приготовить френч-доги своими руками.

Источник фото: телеканал «360»

А вот повторить в домашних условиях брецель-дог уже не так-то просто. Все дело в особой плетеной булочке с кунжутной посыпкой: ее выпекают по старинным рецептам немецких кренделей. И зачем изобретать велосипед, если такое блюдо за одну минуту приготовят на АЗС, да так, что вы будете искать повод заехать за новой порцией. Не верите? А как тогда объяснить, что за последнее время продажи брецель-догов выросли в три раза?

Источник фото: АЗС «Газпромнефть»

Любители десертов тоже зачастили на заправки за перекусом. Чаще всего за клубничными донатом. Это третье по популярности блюдо на просторах от Петербурга до Краснодара. К слову, замыкает пятерку тоже десерт — слойка кленовый пекан. На шаг впереди оказался старый добрый гамбургер. Все по классике — булочка, котлета из говядины, огуречный салат, три вида соусов.

Интересно, что разновидности хот-догов занимают первые места в таких рейтингах по всей стране. А вот остальные позиции в топ-5 заметно разнятся. Например, на Урале кленовый пекан твердо обосновался на третьей строчке, за ним следует гамбургер, донат замкнул пятерку лидеров. А в Сибири чаще всего покупают именно брецель-дог — он легко обогнал свое французского «брата». Впрочем, скоро эти списки лучших могут серьезно поменяться. И вот почему.

Горячая пятерка: чем пополнят ассортимент?

Если есть любимое блюдо каждый день, то скоро оно превратится из праздника в будни. Чтобы автомобилисты могли надолго сохранить теплые чувства и нежную привязанность к понравившимся бургерам и выпечке, АЗС постоянно обновляют меню. Автомобилисты уже открыли для себя бургер фреш. Это булочка с говяжьим бифштексом, огурчиками, свежими помидорами и салатом, приправленными соусами. Для тех, кто любит поострее, — Эль Мехико и Эль Мехико фреш: здесь, кроме булочки, мяса и овощей — горчица и халапеньо. И это еще не все, что попробуют автогурманы Центральной России этой весной.

Картофельная вафля, яичный меланж, слайсы маринованного огурчика, ломтики бекона и нежный сырный соус — соединяем части вкусного конструктора и получаем изысканный бельгийский сэндвич. А если добавить к нему листья салата, то получится новое блюдо: бельгийский сэндвич фреш.

Кулинарные изыски появятся сначала на АЗС в Москве и области и потом разойдутся по кафе АЗС по всей сети.

В мае ассортимент снова ждет пополнение — набор для брекфаст-бургера с булочкой бриошь, говяжьей котлеткой, яичным меланжем, беконом, огурчиками, сырным соусом и майонезом. Для любителей похрустеть сочной зеленью — аналог с приставкой «фреш», к нему добавляют свежий салат.

А еще в кафе на заправках будут по-новому готовить уже полюбившиеся блюда. Сейчас картошку фри и наггетсы доводят до золотой корочки в специальных печах. Совсем скоро появится альтернатива привычному методу приготовления продукции благодаря фритюру. Он готовит в два раза быстрее и подходит для самых разных ингредиентов — пора ждать новых деликатесов в меню.

Выбирая блюда из меню кафе, можно спорить только о вкусах, неизменно одно: вся продукция в кафе на автозаправочных станциях «Газпромнефть» соответствует российским и международным стандартам качества. Также в сети АЗС работает внутренняя программа производственного контроля, включающая в том числе проверки продукции в независимой аккредитованной лаборатории.

Это рекорд: сколько гостей накормили АЗС?

В Москве больше всего посетителей накормила станция на Сущевском Валу, 15. В Московской области отличился Серпухов и автозаправка на 92-м километре М2, слева. Самой гостеприимной в Ярославле оказалась заправка на выезде из Переславля-Залесского. А в Краснодаре всех обошла станция на трассе Краснодар — Джубга.

В то же время суточный рекорд принадлежит заправке в Ленинградской области: Приозерск, Ленинградское, 84. Здесь за день накормили 608 посетителей.

За последние несколько лет маркеты при АЗС изменились внешне и существенно расширили ассортимент. За считаные минуты, проведенные на заправке, автовладелец успевает залить топливный бак, подкрепиться сам и накормить ребенка, захватить в дорогу воду и влажные салфетки. Экономия времени колоссальная. Плюс ко всему больше не надо дожидаться бумажного чека за покупки — его электронная версия приходит на почту раньше, чем водитель успевает вернуться в машину.

Пробовать в кафе на заправочной станции новинки и бестселлеры всегда приятнее, когда при этом ты можешь еще и сэкономить, участвуя в акциях. С 1 апреля по 30 июня 2022 года, заливая в бак от 30 литров топлива и приобретая кофе, можно воспользоваться выгодной акцией «Кофе заправляет» и получить скидку — два рубля с каждого литра.

Заправляйте свой автомобиль, заправляйтесь сами, а если вдруг почувствуете голод, просто найдите ближайшую станцию в приложении «АЗС „Газпромнефть“» доступном для Android и iOS.