Годовая инфляция в России разогналась до 8,22%

Годовая инфляция в России по состоянию на 20 декабря достигла 8,22%, сообщили в Минэкономразвития. Неделей ранее ее оценивали в 8,11%.

В МЭР уточнили, что с 14 по 20 декабря инфляция составила 0,32%. Цены на продукты выросли на 0,54%. Овощи и фрукты прибавили в стоимости чуть меньше — 0,41%, сообщило РИА «Новости».

Рост непродовольственной инфляции оценили в 0,23%. Стоимость бензина при этом поднялась на 0,22%. Также в ведомстве обратили внимание на рост цен в сфере туризма и регулируемых услуг.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что причинами высокой инфляции стали внешние факторы. Многие страны нарушают макроэкономические параметры, например, накачивают экономику деньгами для стимулирования потребительского спроса. По его словам, на фоне этого инфляция в России в основном импортируемая. Премьер подчеркнул, что правительство принимает меры для того, чтобы остановить рост цен.

По мнению независимого финансового эксперта Александра Трифонова, в 2022 году инфляция, вероятнее всего, будет в районе шести-семи процентов.