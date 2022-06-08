Разнице курса на Мосбирже и иностранных площадках нашли объяснения

Западу не хватает рублей. По этой причине валютный курс на Московской бирже и иностранных площадках отличается. В некоторые дни марта разница доходила до 20 рублей.

Директор департамента валютного рынка Мосбиржи Андрей Скабелин отметил в интервью РИА «Новости», что она всегда являлась центром ликвидности и ценообразования по рублевым операциям.

«Но случилась ситуация, когда появились ограничения с обеих сторон, в результате которых в отдельные моменты в марте мы наблюдали разрыв в курсах до 20 рублей», — пояснил Скабелин.

Сейчас, обратил он внимание, разница курсов колеблется в районе 50 копеек — они достаточно близки. Подобные расхождения директор департамента валютного рынка Мосбиржи объяснил отсутствием достаточного количества рублей на Западе.

«Их просто негде взять, границы закрыты, да и потребностей в рублях особо нет, кроме оплаты за газ. Все рубли хранятся в России, так же как доллары хранятся за границей», — заметил он.

Статистика Мосбиржи говорит о сосредоточении основного пула ликвидности — до 90% — от мирового рынка в паре доллар-рубль на отечественной торговой площадке.

«Когда говорят „курс ненастоящий!“, где он может быть настоящим, как не там, где проходит подавляющий объем торгов?» — задался вопросом Скабелин.

Распределение между парами доллар-рубль и евро-рубль изменилось, заключил он.